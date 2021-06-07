محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الأماكن التراثية بالمنطقة الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، أعمال تطوير شارع عبد المجيد اللبان بحي السيدة زينب وشارع الأشراف بحي الخليفة، وأعمال تطوير مسجد السيدة رقية.

كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بمنطقة مسجدي السيدة رقية والسيدة سكينة، موجهًا بسرعة معالجة تسريب المياه الجوفية بالمنطقة وتطوير الصرف الصحي بها باعتبارها من المناطق الأثرية ذات الطابع الإسلامي والديني بالعاصمة.

يأتي ذلك في إطار متابعة محافظ القاهرة للجهود التي تبذلها أجهزة المحافظة خاصة المنطقة الجنوبية لتطوير جميع المناطق التراثية والتاريخية والأثرية، وفق توجيهات القيادة السياسية بعودة جميع هذه المناطق لسابق عهدها، مناطق جذب سياحي، فضلا عن الارتقاء بقيمة القاهرة كعاصمة للبلاد.​