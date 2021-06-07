برلماني يتهم الحكومة بالتقصير في تمويل المشروعات السياحية بالأقصر وأسوان بفائدة الـ5%

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم النائب الأقصري أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرَي المالية والسياحة والآثار، اتهم فيه الحكومة بالإهمال والتقصير في تنفيذ المبادرة الخاصة بإعادة تأهيل الفنادق والقرى السياحية بمحافظتَي الأقصر وأسوان من خلال استفادة مستثمري قطاع السياحة وأصحاب المنشآت والفنادق من المبالغ التي خصصها البنك المركزي بفائدة 5%؛ لتجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع السياحي.

وقال إدريس إن هناك معاناة كبيرة لدى مستثمري القطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان لإعادة عمل وتأهيل المنشآت والفنادق السياحية بالمحافظتين من جديد؛ بسبب عدم توافر الموارد المالية لديهم، مؤكداً أن إعادة تأهيل المنشآت السياحية والفنادق تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة.

وطالب النائب رئيسً مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والآثار بالمجلس مع دعوة وزيرَي المالية والسياحة والطيران لحضور الاجتماع؛ للرد على تساؤلاته حول هذا الموضوع المهم؛ خصوصًا بعد أن بدأ قطاع السياحة يسترد عافيته، مؤكدًا أن عدم عودة المنشآت السياحية والفنادق للعمل داخل محافظتَي الأقصر وأسوان ستكون له آثاره السلبية على قطاع السياحة داخل المحافظتين.