وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة مشروع قطار (العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح).

بدأت الجولة بتفقد المشروع من غرب النيل من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي وصولاً إلى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر حيث يتم تنفيذ الأعمال بمحطة حدائق أكتوبر التي ستكون محطة مركزية تبادلية مع خط القطار الكهربائي السريع أكتوبر/ أسوان.

ووجه الوزير، بضرورة ربط هذه المحطة التبادلية مع وسائل النقل الأخرى مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر وجميع مواقف وسائل النقل الجماعي المتواجدة بمحافظة الجيزة ومدينة السادس من اكتوبر وزايد ثم تفقد الوزير محطة سفنكس حيث التقى بقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة سفنكس وأطلع على المخطط العام للمدينة وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس ومدينة الشيخ زايد وامتدادها.

وأشاد الوزير بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتي النقل والإسكان، ثم تفقد الوزير باقي قطاعات المشروع حتى محطة السادات وخلال تفقده موقع المحطة التي تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات التقى وزير النقل بالمواطن الدكتور محمد سعد الدين والتي جاءت المحطة في نطاق المزرعة الخاص به حيث فاجئ المواطن الوزير بتبرعه بإجمالي المساحة التي ستنشأ عليها المحطة والطريق الرابط بين المحطة و طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي موضحًا أن هذا يأتي في إطار حبه لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كافة المواطنين وأثنى الوزير على ما قام به المواطن وقدم له الشكر على مشاركته في هذا المشروع القومي العملاق مؤكدًا أن هذا المواطن مثالا يحتذى به وهو مواطن مصرى محب لبلده.

وقال وزير النقل، إن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

كما أوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح تبلغ 250 كم /ساعة و السرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة مضيفاً أن المشروع يشمل على عدد 21 محطة منها عدد 9 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية بطول حوالي 600 كم.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للتوقيت المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر مشيرًا إلى أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات آمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي تغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليًا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.