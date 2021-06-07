الجنايات تقرر إخلاء سبيل ٣٠ متهمًا بـ "أحداث سبتمبر الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، إخلاء سبيل ٣٠ متهمًا محبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث سبتمبر الثانية".

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم أيضًا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.