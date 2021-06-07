الجنايات تقرر إخلاء سبيل ٣٠ متهمًا بـ "أحداث سبتمبر الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، إخلاء سبيل ٣٠ متهمًا محبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث سبتمبر الثانية".
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة لهم أيضًا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.