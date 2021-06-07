للاستيلاء على أموالهم.. القبض على تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي في البساتين، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبلغ مالي مجهول المصدر – سيارة ملك أحدهما).

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، أقر أحدهما بسابقة عمل (زوجته، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان) لدى (إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدنية نصر أول بالقاهرة)، وقيام الأخيرة بالاتفاق مع زوجته على فتح حسابات بنكية بإحدى البنوك لها و لـ (شقيقتها - لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة القسم)، وذلك لاستقبال تحويلات بنكية من بعض الأشخاص داخل البلاد، وعقب سحب تلك المبالغ يقوما بتسليمها إلى ( سيدة أخرى تحمل ذات الجنسية الأجنبية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدنية نصر أول بالقاهرة) مقابل تحصلهما على مبلغ مالي عن كل عملية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة تحوى محادثات بينهم وبين إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية غير متواجدة بالبلاد، وبمواجهتهم اعترفا إثنين من المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع باقي المتهمين تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، من خلال المواقع الإلكترونية عقب إيهامهم بفوزهم بإحدى الجوائز المالية ( 2 مليون دولار)، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية يقوموا بتحويلها عن طريق حسابات بنكية خاصة بدعوى تمكنهم من استلام الجائزة المالية.

كما أمكن التوصل إلى أحد المجني عليهم، وباستدعائه أقر بقيام المتهمين بالاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على النحو المشار إليه، عقب إيهامه بوجود طرد بمبلغ ( 2 مليون دولار) يقوم باستلامه من المطار، واتهمهم بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.