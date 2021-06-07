"أسياخ حديد هشمت الميكروباص".. ملابسات حادث مروع بمحور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أسفر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة، الاثنين عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وكشفت المعاينة ملابسات الحادث.

وتبين أن سيارة للنقل كانت محملة بكمية من الأسياخ الحديدية تستخدم في إنشاء الجمالون واصطدمت بسيارة ميكروباص وقد دخلت "الأسياخ في الميكروباص فهشمته".

تلقى العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمحور الضبعة ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.

وكشفت المعاينة الأولية بإشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى، وكيل الفرقة، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع سيدة وابنتها وثالث فيما أصيب 4 آخرون.

نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد، أما المصابين فنقلوا لأقرب مشفى، ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.