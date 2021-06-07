شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر من مخلفات اشغالات في حملة بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأرمنت الوابورات، واستهدفت الحملة ميدان الدكتور جبريل أمام المسجد العتيق وشارع التحرير وتقاطع مسجد الرحمن .

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات وتكثيف أعمال النظافة بتلك الطرق وتمهيدها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر أشغال ومحاضر نظافة، بجانب رفع 500 متر من مخلفات الإشغالات .

تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي الإشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل بالمركز .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالميادين العامة والطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.