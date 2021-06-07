شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: المطران منير حنا شجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، صديق عزيز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك في جميع مناسباتنا وبالطبع في مجلس الكنائس المصري.

وأضاف البابا تواضروس، في فيديو مُسجل قدمه خصيصا في خدمة تكريم المطران منير، مساء الاثنين: «التقينا في مناسبات عديدة سواء في البيت البطريركي بالعباسية أو في كنيسة جميع القديسين، والحقيقة هي أننا نرى في محبته الكبيرة وخدمته المتفانية والجهد والاهتمام ليس فقط بالكنيسة ولكن بالبلد أيضًا، هذه هي الحقيقة أن ما قدمته هو صورة نقية جيدة».

ووجه البابا تواضروس، كلمة للمطران منير قائلاً: «ستكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح.. نتذكرك بكل خير ونشكرك على كل ما قدمته من جهد وخدمة بمحبة نقية للمسيح والكنيسة المقدسة».

وتابع: «نحن نقدر كل الأعمال الصالحة التي قمت بها في خدمة الكنيسة هنا في مصر وفي جميع أنحاء القرن الإفريقي.. ليبارك الله حياتك ويمنحك النعمة ويحميك دائمًا وستكون خدمتك بعيدة عن المناصب الرسمية، لكن خدمة المسيح لا تنتهي أبدًا».

وأضاف البابا: «الرب يباركك في كل عمل صالح ونصلي دائمًا من أجل محبة المسيح ووحدة الكنيسة ورؤيتنا لربح السماء.. مضيفًا ليبارك الرب حياتك وعملك وعائلتك».

يذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل اليوم بخدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة وزوجته على خدمتهما الطويلة بالكنيسة والتي استمرت نحو 21 عاما في موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.