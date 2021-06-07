شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة نخل يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مدينة نخل.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل، على تفقد عملية انشاء مدرسة نخل الصناعية الثانوية، ومشروع إنشاء ٢٥ منزل بدوي، وأعمال صيانه كشافات الكهرباء بشوارع المدينة.

وأضاف أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021، تبلغ 30 مليونًا و937 آلاف جنيه.

أشار إلى أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيه للطرق، و3.2 مليون جنيه لتحسين البيئة، و702 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وأكد على أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، للعام المالي الجاري بلغت 92%.