شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الاثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة منى محمود عبداللطيف قائم بعمل مدير المدينة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر للدكتورة مها الدملاوي، مدير المعهد السابق عن جهودها خلال فترة توليها إدارة المدينة، ودورها في تنسيق العمل وتحقيق العديد من الإنجازات داخل المدينة.

وطالب الوزير بإعداد خطة مستقبلية للمدينة لمدة 5 سنوات قادمة، تتضمن الخطط البحثية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات التكنولوجية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإسكندرية، بما يحقق التكامل والترابط بين المدينة والمؤسسات الأكاديمية، وفي ضوء التطورات التي شهدتها مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية التي وضعتها على الخريطة التعليمية والبحثية والعلاجية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية النشر العلمي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي في مصر؛ للنهوض بالبحث العلمى، وتطوير الأبحاث العلمية التي تخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس إنجازات المدينة خلال الفترة من عام 2020 حتى مايو 2021، ومن أهمها: أبحاث النشر الدولي في مجالات التطبيقات التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والسكان، والمياه، والطاقة، والبيئة وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والدورات التدريبية، وزيادة عدد براءات الاختراع، وكذلك الحصول على العديد من الجوائز العلمية والتقديرية والتشجعية، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.

وفي إطار الدور الريادي للمدينة في خدمة المجتمع، تم إعداد وتنفيذ دورات شتوية وصيفية لطلاب المدارس، واستضافة اليوم العالمي للمياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وكذلك القيام بحملة توعية عن فيروس كورونا لطلاب المدارس والعاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات بالمدينة.