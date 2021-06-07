شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعي يكشف سبب ظهوره باللحية في «اللي ملوش كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد الرافعي، إنه رفض التخلي عن اللحية رغم أنها الفكرة التي قد تخطر في ذهن أي ممثل وكذلك نصحني المقربين مني أن أتخلى عنها كي أقدم شخصية جديدة بعيدة عن شخصية «عمر» في «الاختيار» بالجزء الأول؛ ولكنني أردت أن أتحدى نفسي؛ فأنا ممثل لديَ القدرة على تجسيد أي شخصية دون تغيير في شكلي ولست شخص يعتمد على هذا الأمر.

وتابع «الرافعي»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لدينا الفنان أحمد زكي على سبيل المثال فعلى الرغم من أن شكله لم يتغير كثيرا إلا أنه استطاع أن يُقدم العديد من الشخصيات المؤثرة في السينما المصرية، وأردت اختبار ظهوري باللحية في مسلسل»اللي مالوش كبير«، قائلًا:»لو فشلت والناس شافوني عمر أشوفلي شغلانة تانية«.

وأكمل: «أجواء كواليس مسلسل»اللي ملوش كبير«تتسم بالكوميديا؛ فالمخرج مصطفى فكري يتسم بخفة الظل ومعنا الفنان فتوح أحمد والفنانة عايدة رياض والفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ ولكنني للأسف كنت معظم الوقت انشغل بمراجعة دوري والتحضير له جيدا فلم أحضر تلك الأجواء كثيرًا.