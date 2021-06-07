شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مفاجئ .. سعر الذهب فى مصر وعالميا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021، صعودا مفاجئا رغم انخفاضه في الصباح وذلك بسبب تأثره بالأسعار العالمية والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الفورية والآجلة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الاثنين، 930 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 813 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 697 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6505 جنيه .

كما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا مع الاقبال عليه في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتى سيصدر مع مؤشر أسعار المستهلكين الخميس، ومدى اتجاه الاحتياطى الفيدرالى لتقليص الدعم الاقتصادى مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار والذى دفع في اتجاه ارتفاع سعر الذهب

وارتفع السعر الفورى للذهب بنسبة 0.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.4% لتقترب من سعر 1990 دولار للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 7 يونيو، 838.32 جنيه، وكان في الصباح، 832.71 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،899.12 $ وكانت في الصباح، بسعر 1,884.78 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، مساء اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 929 إلى 931 عيار 22 847 إلى 850 عيار 21 810 إلى 813 عيار 18 694 إلى 697 عيار 14 540 إلى 542 عيار 12 464 إلى 466 الاونصة 29683 إلى 29794 الجنيه الذهب 6499 إلى 6505 الكيلو 929286 إلى 930571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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