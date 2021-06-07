شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: وحدة مكافحة غسل الأموال في مصر أثبتت قدرتها على تجفيف منابع الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وحدة مكافحة غسل الأموال هدفها مكافحة الفساد، وهذه الوحدة استطاعت متابعة حركة الأموال المشبوهة والأموال الداخلة لمصر بشكل غير قانوني، ويتم التعامل معها بالتحقيق.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الوحدة في مصر أثبتت قدرتها على تجفيف منابع الإرهاب، وتلاشي الإرهاب داخل سيناء وخارجها.

وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر تجاوز الـ 28 مليار، وهذا بفضل جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن هناك خطة موضوعة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والفساد بشكل عام.

وأكد أن مصر بدأت تتقدم في المستويات العالمية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مما يشير إلى بناء دولة مصر الحديثة.