شكرا لقرائتكم خبر عن نصر علام: تخزين متر مياه خلف سد النهضة يؤدى لعطش إنسان فى مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن وزير الرأي الإثيوبي خرج في بيان «يفاصل»، فيما تنوي بلاده تخزينه من المياه خلف سد النهضة، موضحا أن مصر والسودان يرفضان حجز أي متر مكعب من المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أي متر مكعب من المياه تخزنه إثيوبيا يؤدي إلى عطش شخص في مصر والسودان.

وأردف وزير الري الأسبق، أن أي تحرك من إثيوبيا للشروع في الملء الثاني لسد النهضة يعد عملا عدائيا؛ لأنه وضع مرتبط بحياة شعبين ولا يقل خطرا عن الاستيلاء على الأرض.

وتابع نصر الدين علام، من حق أي شخص الاختلاف مع نظام الحكم ولكن لا خلاف على مصلحة مصر وشعبها الكائن 105 ملايين شخص، مردفا «الخلاف على مصالح مصر خيانة».

واختتم الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، «وزارة الري تضم أفضل علماء في السدود بالشرق الأوسط في مجال «تشغيل وتخزين وبناء السدود».