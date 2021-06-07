شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يرحب بوفد اقتصادي يزور القاهرة: هدفنا تطوير الاستثمارات الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده ومصر.

وقال روماتيه، في تصريح خاص خلال الاحتفال مساء الاثنين بمناسبة زيارة وفد اقتصادي فرنسي: «هدفنا هو تطوير الاستثمارات الفرنسية والتواجد الاقتصادى الفرنسى في مصر، ونعتقد أن هذا التواجد يتعين أن يكون أقوى مما هو عليه الآن، وأن الشركات الفرنسية بدأت في الأخذ بالحسبان لكل هذه الإمكانات الهائلة الموجودة في مصر، وأن مصر باتت وجهة جاذبة، ما يتعين فعله الآن هو تحويل كل نوايا الشركات الفرنسية للقدوم إلى مصر إلى قرارات استثمارية ملموسة ونحن نعمل من أجل تحقيق ذلك».

وأعرب السفير الفرنسي عن ترحيبه بوفد اقتصادي فرنسي يمثل 18 من كبرى الشركات الفرنسية وباعتباره الأول الذي يزور القاهرة منذ شهر مارس 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا.

وقال إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد فيليب جارسيا، المستشار التجاري لسفارة فرنسا في مصر مدير وكالة بيزنس برنس بالقاهرة، أهمية قيام الوفد الذي يضم 18 شركة فرنسية بزيارة إلى القاهرة والتي تستمر لمدة 3 أيام يلتقي خلالها مع كبرى الشركات المصرية، هي أوراسكوم والسويدي وحسن علام والمقاولون العرب.