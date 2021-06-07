شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد «الحساسنة» بقامولا بمركز القرنة غرب الأقصر.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر أنه في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سيتم افتتاح مسجد جديد بغرب الأقصر.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأنه سوف تقوم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر الجمعة المقبل بافتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها عن طريق وزارة الأوقاف، وهو مسجد الحساسنة بنجع البركة بمنطقة قامولا بمركز ومدينة القرنة.

وأضاف أن الافتتاح سيتم بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف القرنة وأهالى المنطقة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.