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توسعة الطريق المؤدى لمعبد الإله «مونتو» بالمدامود شمال الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بدء أعمال توسيع الطريق البديل لمعبد الإله مونتو بالمدامود .

وأوضح الهوارى، ان توسعة الطريق جاءت بالتراضي أصحاب الأراضي بمسافة من 3 متر ل 6.50 متر، ممتدة من مزلقان الصعايدة حتي مدخل طريق المدامود العجوز من الجهة الغربية .

وتمت الأعمال باشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية .

وفي السياق نفسه قام "الهواري"، بالمرور على معبد المدامود الإله منتو بحضور عبدالحارث زيادة مدير عام التنمية الأثرية، كما تم متابعة اعمال تركيب المحول الخاص بطريق الستين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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