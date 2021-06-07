شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة الطريق المؤدى لمعبد الإله «مونتو» بالمدامود شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بدء أعمال توسيع الطريق البديل لمعبد الإله مونتو بالمدامود .

وأوضح الهوارى، ان توسعة الطريق جاءت بالتراضي أصحاب الأراضي بمسافة من 3 متر ل 6.50 متر، ممتدة من مزلقان الصعايدة حتي مدخل طريق المدامود العجوز من الجهة الغربية .

وتمت الأعمال باشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية .

وفي السياق نفسه قام "الهواري"، بالمرور على معبد المدامود الإله منتو بحضور عبدالحارث زيادة مدير عام التنمية الأثرية، كما تم متابعة اعمال تركيب المحول الخاص بطريق الستين.