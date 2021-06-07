شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بمنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية تزامناً مع إستعدادات المحافظة لإحتفالها بالعيد القومي واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة لتطوير كافة الخدمات ورفع كفاءتها بكافة القطاعات .

بدات الجولة بإفتتاح مدرسة عبدالواحد القارح للتعليم الأساسي ( إنشاء جديد ) بمنوف، حيث قام محافظ المنوفية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وعلى مساحة 2800 م2 وبإجمالي عدد 33 فصل دراسي والمكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية، بالاضافة إلى وجود فصل دراسي خاص لذوي الهمم مجهز بأحدث الأساليب العلمية الحديثة، حيث أشاد المحافظ بالاعمال الإنشائية والتجهيزات الحديثة للمدرسة، مؤكداً على دخولها الخدمة هذا العام، كما قام المحافظ بتقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء هذا الصرح التعليمى المتميز، ومشيداً بمجهودات ومساهمة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمشاركة المجتمعية الفعالة للارتقاء بالمنظومة التعليمية .

كما قام المحافظ بوضع حجر الأساس لمدرسة عادل القارح الرسمية للغات ( إنشاء جديد ) بمنوف والتي من المقرر إنشائها على مساحة 2750 م2 بواقع 28 فصل دراسي، حيث تم إستلام الموقع وجاري البدء في تنفيذ الأعمال، ووجه المحافظ بضرورة توصيل خدمة الصرف الصحي للمدرسة، كما استمع المحافظ من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لشرح مفصل عن مراحل تنفيذ الأعمال بالمدرسة، موجها بضرورة مراعاة اشتراطات الجودة والإلتزام بالتوقيتات المحددة لنهو الاعمال وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الاعمال، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن جملة الإستثمارات بقطاع التعليم بالمحافظة بلغت 598 مليون جنيه، والتي تستهدف تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية والتوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء 63 مدرسة جديدة وتطوير ورفع كفاءة 44 مدرسة أخرى وسيتم دخول العديد منها للخدمة هذا العام .

ومن جانبها أشارت مدير عام هيئة الابنية التعليمية أنه سيتم قريباً إفتتاح عدد 24 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة ودخولهم للخدمة التعليمية