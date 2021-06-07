شكرا لقرائتكم خبر عن كبار قراء القرآن الكريم يؤدون واجب العزاء في إمام مسجد السيدة زينب ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المئات من أهالي قرية دملو مركز بنها والقرى المجاورة، في عزاء الدكتور عبدالله عزب، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، سابقا، والذي لقي مصرعه على الطريق الزراعي قرب مدينة طوخ في حادث أليم، خلال سفره من القاهرة إلى مسقط رأسه، حيث كان الراحل في طريقه من القاهرة إلى بنها وتعرض لحادث مروري بالقرب من طوخ ولفظ أنفاسه الأخيرة.

شارك في العزاء، عدد من كبار قراء الجمهورية، ومحافظتي القليوبية والمنوفية.

وأدى المئات الجنازة، أمس، عقب صلاة المغرب وسط حالة من الحزن سادت بين الأهالي والمشيعين حيث كان الفقيد من رموز القرية ومصدر فخر لها وكان محبوبا بين الأهالي وشباب القرية.

فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مساعدة مالية لأسرة الفقيد قدرها ٢٠ ألف جنيه مع سرعة إنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية.

عزاء إمام مسجد السيدة زينب ببنها

عزاء إمام مسجد السيدة زينب ببنها

عزاء إمام مسجد السيدة زينب ببنها