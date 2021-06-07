شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد «عماد أحمد محمد» ابن قرية ترسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني المجند عماد أحمد محمد علام ابن قرية ترسا التابعة لمركز سنورس، والذي فاضت روحه إلى بارئها في اشتباك مع عناصر إرهابية بمنطقة بئر العبدبمحافظة شمال سيناء.

أعرب محافظ الفيوم عن تعازيه لأسرة شهيد الواجب الوطني، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً استعداد المحافظة لتلبية أي مطلب لأسرة الشهيد.

وأكد المحافظ، أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن مصر واستقرارها، وعزيمة أبنائها في مواصلة مسيرة البناء والتقدم في سبيل رفعة الوطن، مشدداً على أن هذه الحوادث الإرهابية لن تزيد أبناء الشرطة والقوات المسلحة إلا عزيمة وإصراراً، مشيراً أن جموع الشعب المصري تقف وراء الشرطة والجيش في التصدي للإرهاب حتى دحره تماماً واقتلاعه من جذوره.