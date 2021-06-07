محافظ الفيوم يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد «عماد أحمد محمد» ابن قرية ترسا

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد «عماد أحمد محمد» ابن قرية ترسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني المجند عماد أحمد محمد علام ابن قرية ترسا التابعة لمركز سنورس، والذي فاضت روحه إلى بارئها في اشتباك مع عناصر إرهابية بمنطقة بئر العبدبمحافظة شمال سيناء.
أعرب محافظ الفيوم عن تعازيه لأسرة شهيد الواجب الوطني، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً استعداد المحافظة لتلبية أي مطلب لأسرة الشهيد.
وأكد المحافظ، أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن مصر واستقرارها، وعزيمة أبنائها في مواصلة مسيرة البناء والتقدم في سبيل رفعة الوطن، مشدداً على أن هذه الحوادث الإرهابية لن تزيد أبناء الشرطة والقوات المسلحة إلا عزيمة وإصراراً، مشيراً أن جموع الشعب المصري تقف وراء الشرطة والجيش في التصدي للإرهاب حتى دحره تماماً واقتلاعه من جذوره.