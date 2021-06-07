شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 10 آلاف كمامة و1350 بنطلون «مجهول المصدر» داخل مخزن مخالف في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت ادارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الإثنين، حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مخالفات عبارة عن ملابس وكمامات مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة برج العرب.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المخازن والسلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وأوضح أنه تم ضبط مخزن ملابس بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، وضبط وتحريز ملابس وماسكات مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية حيازتها، حيث تم تحريز ١٣٥٠ بنطلون، و١٠١٥٠ قناع ماسك .

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.