شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حول الرئيس السيسى الأحلام إلى واقع؟ّ.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية و الخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، كيف حول الرئيس السيسى الأحلام إلى واقع؟ّ.. وفيه: مصر في 7 سنوات من شبه دولة إلى جمهورية جديدة.. تعهد الرئيس في خطاب التنصيب بإنشاء مشروعات وطنية وأن يصبح الاقتصاد عملاقا.. والحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة.. دعم شامل لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

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