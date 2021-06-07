شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية الأسقفية تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات خدمة تكريم المطران منير حنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، مساء الاثنين، لتعلن بدء صلوات خدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة، وزوجته، على خدمتهما الطويلة بالكنيسة والتي استمرت نحو 21 عاما في موقع رئيس الأساقفة، و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة، حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.

وبدأ موكب المطران الدكتور منير حنا، في الدخول ليعلن بدء الصلوات، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة، بعدها يبدأ كورال الكنيسة في ترديد ترنيمة «لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك».

كانت كاتدرائية جميع القديسين قد كثفت استعداداتها لاستقبال الحدث حيث أضاءت الكاتدرائية أنوارها التي تضاء في الاحتفالات الكبرى واستقبلت على مدار اليومين الماضيين عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم أبرزهم جوسيا فيرون، الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم، وجاستن بادى، رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية، وحزقيال كوندو، رئيس أساقفة السودان، وفولى بيتش، رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.

في نفس السياق، تستقبل الكنيسة عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة التي أكدت حضورها في حفل خدمة تكريم المطران بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية وشعب الكنيسة.

بينما تعرض الكنيسة الأسقفية خلال الحفل لمحات عن حياة المطران منير حنا وخدمته في الكنيسة ودوره الاجتماعي والثقافي والديني عبر الأنشطة المتعددة التي قدمتها الكنيسة الأسقفية طوال فترة رئاسته لها.

دخل في موكب كنسي .. الكاتدرائية الأسقفية تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات خدمة تكريم المطران منير حنا (صور)

دخل في موكب كنسي .. الكاتدرائية الأسقفية تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات خدمة تكريم المطران منير حنا (صور)

دخل في موكب كنسي .. الكاتدرائية الأسقفية تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات خدمة تكريم المطران منير حنا (صور)

دخل في موكب كنسي .. الكاتدرائية الأسقفية تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات خدمة تكريم المطران منير حنا (صور)