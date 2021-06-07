شكرا لقرائتكم خبر عن حواس: حفريات رمسيس الثالث في السعودية تم العثور عليها منذ 3 سنوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار السابق، إن حفريات رمسيس الثالث في السعودية تم العثور عليها منذ 3 سنوات.

وأضاف زاهي حواس خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، إنه من المحتمل وجود حفريات لملوك آخرين في الجزيرة العربية، وسيتم إجراء حفريات في هذه المناطق للعثور على أدلة جديدة لملوك مصر وإرسالهم لبعثات للجزيرة العربية منذ زمن بعيد.

وأوضح «حواس»، إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بعثة مصرية بالتنقيب عن آثار فرعونية في السعودية، ولن يتم الكشف عن أي اكتشاف إلا بعد انتهاء أعمال التنقيب.

كما أشار إلى أن وزارة السياحة تجهز حاليا لافتتاح مشروع ترميم طريق الكباش، بمحافظة الأقصر، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، وسيتضمن الاحتفال فعالية كبرى على غرار ما تم عند نقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة بمصر القديمة.

وأكد حواس إنه من المخطط افتتاح المتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات بنهاية العام الجاري، ولكن لم يحدد التاريخ الفعلي له، موضحا إن افتتاح المتحف المصري الكبير متوقف على استقرار الحالة الصحية العالمية.

وأتم قائلا :«الآثار دعاية مجانية للسياحة المصرية وجاذبة لأنظار العالم».