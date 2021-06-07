شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن نجاح عملية لزراعة صمام أورطي لمُسِن 73 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية جديدة لزراعة صمام أورطي نسيجي عن طريق قسطرة التافي (TAVI)، لمُسِن عمره 73 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن تقنية (التافي) هي أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم في عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطي، والتي تعني استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر، وذلك عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية كالتدخل الجراحي في جراحات القلب المفتوح.

وأضافت، أنه تم إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمريض عن طريق تقنية التافي، حيث كان يعاني من ضيق حرج في الصمام الأورطي شديد التكلس، إضافة إلى صعوبة شديدة في التنفس مع أقل مجهود، وتكمن صعوبة الحالة في الوضع التشريحي الأفقي لجذع الشريان الأورطي، والذي أدى إلى صعوبة التعامل مع الحالة جراحيًا وعدم اللجوء إلى الجراحات التقليدية، واستبدالها بتقنية التافي حفاظًا على حياة المريض.

أكدت هيئة الرعاية الصحية، أن عملية التافي تعد من العمليات فائقة الدقة التي يحتاج إجراؤها إلى خبراء في مجال القساطر القلبية، لافتة إلى ما تضمه مستشفى النصر التخصصي التابعة لها ببورسعيد من عناصر طبية متميزة وأطقم طبية ماهرة وتقنيات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى بوحدة قسطرة القلب في المستشفى، والتي أصبحت تُحاكي أكبر وحدات القلب العالمية بشهادة الخبراء العالميين المتخصصين.