شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تعلن صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش حتى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام عن صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحاليين على المعاش حتى ١٧ اكتوبر ٢٠١٨ بتكلفة مالية قدرها ١٢٧ مليون جنيه تقريبا.

و في إطار السعى المتواصل للحصول على التمويل اللازم لصرف باقى المستحقات فقد تم التنسيق ومخاطبة وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم لصرف المستحقات للمحاليين حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بتكلفة مالية قدرها ٤١ مليون جنيه.