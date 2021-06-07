شكرا لقرائتكم خبر عن ماحكم الشرع فى الوشم للحواجب الخفيفة؟.. دار الإفتاء توضح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الأثنين، بثا مباشراً للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:" ماحكم الشرع فى وشم الحواجب، ليس بهدف الزينة لكن لأن الحواجب خفيفة جدا، تكاد تكون لا يوجد حواجب؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: الوشم ليس إزالة حسب ما أعلمه، وملء الفراغات، وإزالة الحواجب هو ما لا يصح، لكن لتحديد الأمور من الممكن أن تزيل المرأة الشعر الزائد من أصل الحاجب أو كاحل الحاجب، للحفاظ على شكلها أمام زوجها أو أمام نفسها، لكن الإزالة غير صحيح، لأن ذلك يعد تغييرا لخلقة الله، فالله أنبت ذلك الحاجب لجعل الإنسان فى أحسن تقويم.

وقال مستشار المفتى فى إجابته على سؤال:"من الملزم بسداد حقوق الزوجة من الزوج بعد وفاته من قائمة وذهب ومؤخر؟"،: إن دين الميت يُسدد من تركته قبل تقسيمها من بعد وصية يوصى بها، أو دين عليه، حيث إن الميت مُعلق بدينه وخاصة عندما يكون قادرا على سداده أو ترك ما يمكن سداده منه.