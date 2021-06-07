شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لمنير حنا: خدمتك متفانية للوطن والكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صديق عزيزللكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك في جميع مناسباتنا وبالطبع في مجلس الكنائس المصري.

وأضاف البابا تواضروس، فى فيديو مُسجل قدمه خصيصا في خدمة تكريم المطران منير: التقينا فى مناسبات عديدة سواء في البيتالبطريركى بالعباسية أو في كنيسة جميع القديسين، والحقيقة هي إننا نرى في محبته الكبيرة وخدمته المتفانية والجهد والاهتمام ليسفقط بالكنيسة ولكن بالبلد أيضًا، هذه هي الحقيقة أن ما قدمته هو صورة نقية جيدة.

ووجه البابا تواضروس كلمة للمطران منير، قائلا: ستكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبلو كل ما يصنعه ينجح، مضيفًا: نتذكرك بكل خير ونشكرك على كل ما قدمته من جهد وخدمة بمحبة نقية للمسيح والكنيسة المقدسة.

واستكمل البابا تواضروس: نحن نقدر كل الأعمال الصالحة التي قمت بها في خدمة الكنيسة هنا في مصر وفي جميع أنحاء القرنالإفريقي. مضيفًا؛ ليبارك الله حياتك ويمنحك النعمة، ويحميك دائمًا وستكون خدمتك بعيدة عن المناصب الرسمية، لكن خدمة المسيح لاتنتهي أبدًا.

وتابع البابا: الرب يباركك في كل عمل صالح ونصلي دائمًا من أجل محبة المسيح ووحدة الكنيسة ورؤيتنا لربح السماء، مضيفًا: ليباركالرب حياتك وعملك وعائلتك.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل اليوم بخدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة وزوجته على خدمتهما الطويلة بالكنيسة، والتي استمرت نحو 21 عاما في موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة، حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.