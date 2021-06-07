شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة: قطاع الصيدلة يشن حملة مكبرة على 122 "مستشفى خاص" و367 صيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقاهرة الحملة المكبرة الثانية على القاهرة بالتعاون مع إدارات الصيدلة والعلاج الحر ومباحث تموين القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى، فقامت بالتفتيش على أكثر من 500 مؤسسة طبية وصيدلية بالقاهرة.

قامت الحملة بالمرور على صيدلية الإسعاف، ووجدت أنها ملتزمة بالتعليمات وسياسات الصرف، كما تم المرور على أكثر من 122مستشفى خاص و367 صيدلية في نطاق المحافظة.

ضبطت الحملة عدد 13 رامديسيفير فيال في محاولات شراء ناجحة من مواقع التواصل الاجتماعي وهو أحد العقارات الهامة في علاج أعراض فيرس كورونا وغير مسموح بتداوله خارج المستشفيات يتم بيعه بالسوق السوداء بضعف ثمنه الأصلى، كما تم ضبط عدد 3 فيال رامديسيفير في إحدى الصيدليات بعد عمل محاولة شراء وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وتم ضبط مستشفى تعمل بدون ترخيص وتحوى أدوية مخدرة بدون فواتير، وكذا مخزن أدوية بدون ترخيص يحوى كميات من الأدوية المهربة والمخدرة بإجمالي مضبوطات تجاوز حوالى مليون و341 ألف جنيه مصري.

أسفرت الحملة كذلك عن النجاح لسياسات الصيدلة بالقاهرة بجميع مستشفيات العزل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث لم يتم ضبط أى خلل أو تسريب أي من أدوية بروتوكول علاج أعراض كورونا.

كما تمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة من ضبط أحد مروجى عقار الرمديسيفير بالسوق السوداء واستغلال حاجة المرضى له فى الرعايات والحالات الحرجة، وبعد محاولة الشراء الناجحة تم ضبط التاجر وبحوزته 100 عبوة فيال رمديسيفير معروضة بسعر 800 جنيه للفيال استغلالاً منه لحاجة المرضى، وقد تم ضبط التاجر وعمل المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح بأي فرصة لدخول أدوية مهربة إلي السوق الدوائي أو عدم استغلال المواطنين وبيع أدوية لهم بأكثر من سعرها.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.