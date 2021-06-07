شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية الجديد: منير حنا يعمل على تأسيس مركز حوار مسيحي إسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطران سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ، أن الدكتور منير حنا كرس حياته للخدمة، فهو يعمل حاليًا على تأسيس مركز حوار مسيحى إسلامى لتعميق الحوار وربما يحدثك المطران منير عن الخدمة الروحية والاجتماعية فهو هدفه محدد وثمين .

وأضاف المطران سامى فوزى فى عظته بحفل تكريم المطران منير: "نحن نحتفل بخدمة المطران منير، فهو لديه هدف نبيل يستخدم عقله وقلبه وطاقته مشغولين بإرشاد الله".



الحضور خلال تكريم الدكتور منير حنا



جانب من تكريم الدكتور منير حنا



خلال تكريم الدكتور منير حنا

واستكمل : المطران منير كان يبحث ويجتهد ويخطط ويقضى عمل شاق ومضنى وكان أمامه هدف محدد، متسائلًا ما هو هدف حياتك؟

وشدد المطران سامي أن الهدف العظيم فى الحياة لابد أن يكون عظيمًا لأجل الله لكى تكون الحياة شهادة حقيقية للمسيح ، مؤكدًا أن المطرانمنير كان لديه استعداد للذهاب إلى آخر الدنيا لكى يحقق هدفه رغم المشاكل والصعاب ويعرف الجوهرة الحقيقية من المزيفة.

وأوضح المطران سامى: هذا التاجر لم يكن يتوقع إن يجد جوهرة واحدة تغنيه عن كل العالم فالمطران منير عاش حسب ملكوت الله وكانيعيش فى النور بوضوح للآخرين.



تكريم الدكتور منير حنا

وكانت كاتدرائية جميع القديسين قد بدأت احتفالاتها لخدمة تكريم المطران منير حنا حيث أضاءت الكاتدرائية أنوارها التى تضاء فيالاحتفالات الكبرى واستقبلت على مدار اليومين الماضيين عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم أبرزهم جوسيا فيرونالأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوبالكرة الأرضية وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.