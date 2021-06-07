شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: صرف مستحقات نهاية خدمة المحاليين للمعاش حتى 17 أكتوبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحاليين على المعاش حتى 17 أكتوبر 2018، بتكلفة مالية قدرها 127 مليون جنيه تقريبا.

و فى إطار السعى المتواصل للحصول على التمويل اللازم لصرف باقى المستحقات، تم التنسيق ومخاطبة وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم لصرف المستحقات للمحاليين حتى 31 ديسمبر 2018 بتكلفة مالية قدرها 41 مليون جنيه.