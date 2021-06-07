شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعلن الموافقة على إنشاء كوبري ثالث للمشاة بمحيط الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على إنشاء كوبرى ثالث للمشاة، فى محيط جامعة الأزهر، وتحديدا أمام المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، وبالتعاون مع حى غرب مدينة نصر.

وأوضح فى بيان، أنه فور ورود موافقة رئاسة الجمهورية، انتقل على الفور إلى المكان المزمع إقامة الكوبرى به ، كل من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، يرافقة اللواء أيمن الدرديرى رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، وأسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية، والمهندسة ميرفت مصطفى مطر رئيس حى غرب مدينة نصر، والمهندس صلاح رشاد مدير الإسكان بحى غرب، للوقوف على المكان المناسب الذى سوف يتم اختياره لإقامة الكوبري.

وقام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بالمرور مترجلين فى الشارع الموازى للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، لاختيار أنسب مكان لإقامة الكوبري.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سبق وأن وافق على إقامة كوبرى للمشاة أمام بوابة كلية التربية، كما وافق أيضا على إقامة كوبرى للمشاة أمام كلية الطب، وتأتى هذه الموافقات فى إطار التيسير على منسوبى جامعة الأزهر، وحفاظا على حياتهم من عبور هذه المسارات السريعة.