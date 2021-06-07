شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن إنشاء ممشى ترفيهى جديد بكورنيش المريوطية يوفر فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقطاع المريوطية حيث شملت الجولة متابعة استكمال الممشي السياحي بالقطاع، وإنشاء الكوبري الطائر الرابط بين محوري محمد أنور السادات والمنصورية وكباري المشاة الجاري إنشاؤها ورفع كفاءتها على جسر الترعة.

كما وجه راشد خلال تفقده موقع إنشاء الكوبري الرابط بين محور محمد أنور السادات ترسا سابقا ومحور المنصورية بإزالة أي عوائق من منشآت أو تعديات تحول دون استكمال مسار الكوبري والطريق المكمل له حتى محور المنصورية بالصورة الهندسية الصحيحة التي تضمن انتظام سير المركبات بالمحور بالكامل دون أي إعاقات مرورية لما له من أهمية باعتباره المحور البديل لشارع الأهرام لاستغلاله في حال القيام بأي أعمال غلق لشارع الأهرام خلال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق .



وكلف المحافظ حى الهرم بالتنسيق مع أجهزة المرافق وسرعة الانتهاء من أي أعمال خاصة بهم بطريق الخدمة الملاصق بالكوبري وعلى جانبيه، للبدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية إضافة إلى تمهيد الطريق أسفل الكوبري واستغلال عدد من الساحات به كأماكن لانتظار السيارات لمنع الوقوف العشوائي للسيارات بذلك القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية عالية، مشدداً على ضرورة دهان العقارات الملاصقه لمسار الكوبري بلون موحد وبأفضل الخامات التى تعكس الشكل الحضارى للمنطقة بالكامل .

وتفقد راشد كباري السيارات والمشاه الجديدة الجاري إنشاؤها بطريق المريوطية مشدداً على مديرية الإسكان بمراعاة الشكل الحضارى للكبارى والانتهاء منها مع نهاية الشهر الحالى والتى سوف تساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين من والي البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وهو أحد المطالب الملحة لقاطني المنطقة والمترددين عليها موجها بتطوير ورصف كوبري السيارات والمشاة المتهالك الملاصق لموقف المريوطية الجديد وذلك استكمالاً لأعمال التطوير التى تشهدها المنطقة بالكامل .



واستعرض محافظ الجيزة مشروع إنشاء أماكن ترفيهية ومطاعم ومحال وأكشاك حضارية بالبر الشرقي لممشي المريوطية مشدداً على وضع أعمدة إنارة ديكورية ودعم الممشى وجانبي الطريق بالأشجار والساحات الخضراء والتندات، وإجراء تنسيق عام للموقع ليكون إضافة جديدة للمنطقة و توفر فرص عمل للشباب وتحقق عائد استثمارى للمحافظة.

وتابع محافظ الجيزة طريق المريوطية فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام وفى الاتجاه المؤدى الى الطريق الدائرى نطاق فيصل، وذلك فى إطار التجهيزات التى تجريها المحافظة لتنفيذ مخطط تطوير لتلك القطاع ليتماشي مع أعمال التطوير التى تمت بطريق المريوطية نطاق الهرم .

وشهدت جوله محافظ الجيزة عدداً من القرارات الحازمة تجاه المقصرين فى عملهم حيث قرر المحافظ مجازاة الموظف المسئول عن منظومة كاميرات المراقبة لمواقف سيارات السرفيس بالمريوطية لعدم تواجده في موقع عمله والتقصير في المهام المكلف بها بخصم 5 أيام من راتبه إلى جانب الإيقاف عن العمل لمسئولى النظافة بقطاع المريوطية فيصل بهيئة النظافة وحي الهرم للتقصير في متابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وتواجد رتش وتراكمات بطريق المريوطية فيصل اتجاة الطريق الدائري .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء الهرم والطالبية وممثلى عن الشركات المنفذة للمشروعات .



جولة محافظ الجيزة في المريوطية



محافظ الجيزة والسكرتير العام خلال الجولة



محافظ الجيزة وقيادات المحافظة خلال الجولة



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المريوطية



محافظ الجيزة يتفقد مكان الممشى الترفيهي الجديد







