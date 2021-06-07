شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رؤساء الكنائس الأسقفية فى العالم يحضرون حفل تكريم رئيس أساقفة مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لتعلن بدء صلوات خدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة وزوجته على خدمتهما الطويلة بالكنيسة والتى استمرت نحو 21 عاما فى موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.

ويحضر الاحتفال رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم أبرزهم جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودانوفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.

وبدأ موكب المطران الدكتور منير حنا، فى الدخول ليعلن بدء الصلوات، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

فى نفس السياق، تستقبل الكنيسة عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة التى أكدت حضورها فى حفل خدمة تكريم المطران بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية وشعب الكنيسة.

بينما تعرض الكنيسة الأسقفية خلال الحفل لمحات عن حياة المطران منير حنا وخدمته فى الكنيسة ودوره الاجتماعى والثقافى والديني عبر الأنشطة المتعددة التى قدمتها الكنيسة الأسقفية طوال فترة رئاسته لها.