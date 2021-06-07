غادة والى تبحث تعزيز الشراكة فى مكافحة الجريمة مع المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي

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القاهرة - سامية سيد - بحثت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مع جوتا أوربلينين المفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، فرص تعزيز الشراكة من أجل السلامة والأمن والصحة والنزاهة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، والاستقرار فى أفغانستان.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بحثت فى بروكسل مع جوتا أوربلينين، مناقشة فرص تعزيز الشراكة من أجل السلامة والأمن والصحة والنزاهة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والاستقرار فى أفغانستان، وحماية مجتمعاتنا من الجريمة".



غادة والى

ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن التصدى للإتجار بالمخدرات وعلاقاته بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة يتطلب نهجًا دوليا منسقًا وتعاونيًا.