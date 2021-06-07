شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية بتقنية "تافى" لمسن فى مستشفى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية جديدة لزراعة صمام أورطى نسيجى عن طريق قسطرة التافى (TAVI)، لمُسِن عمره 73 عامًا تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد داخل مستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن تقنية (التافي) هى أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم فى عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطى، والتى تعنى استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر، وذلك عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية كالتدخل الجراحى فى جراحات القلب المفتوح.

وأضافت، أنه تم إجراء عملية زراعة الصمام الأورطى للمريض عن طريق تقنية التافى، حيث كان يعانى من ضيق حرج فى الصمام الأورطى شديد التكلس، إضافة إلى صعوبة شديدة فى التنفس مع أقل مجهود، وتكمن صعوبة الحالة فى الوضع التشريحى الأفقى لجذع الشريان الأورطى، والذى أدى إلى صعوبة التعامل مع الحالة جراحيًا وعدم اللجوء إلى الجراحات التقليدية، واستبدالها بتقنية التافى حفاظًا على حياة المريض.

وتابعت الهيئة: أنه تمت إجراء العملية للمريض بنجاح على يد فريق من أمهر أطباء وأساتذة القلب والصدر والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصى بورسعيد، والذى يضم أ.د. طارق رشيد أستاذ القلب والقسطرة ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمستشفى، أ.د. أمير البسطويسى استشارى جراحة القلب والصدر، أ.د. ياسر صادق استشارى القلب وخبير القسطرة القلبية، أ.د. أحمد شبل استشارى القلب، أ.د. محمد لبيب استشارى جراحة الأوعية الدموية، وأخصائيين علاج أمراض القلب د. معتز سلامة، د. مصطفى رفعت، د. محمد عطا، واستشارى التخدير أ.د. أحمد عبدالرؤوف، وبمعاونة فريق من أكفء الأطقم الفنية للتمريض والأشعة بالمستشفى.

واستكملت الهيئة، أن مستشفى النصر التخصصى التابعة لها ببورسعيد أجرت عملية زراعة الصمام الأورطى للمريض باستخدام تقنية (التافي) وهى من جراحات القلب المعقدة، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط لا غير، حيث أنه من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وأنه تتجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات فى مستشفيات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها الـ 500 ألف جنيه.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن عملية التافى تعد من العمليات فائقة الدقة التى يحتاج إجراؤها إلى خبراء فى مجال القساطر القلبية، لافتة إلى ما تضمه مستشفى النصر التخصصى التابعة لها ببورسعيد من عناصر طبية متميزة وأطقم طبية ماهرة وتقنيات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى بوحدة قسطرة القلب فى المستشفى، والتى أصبحت تُحاكى أكبر وحدات القلب العالمية بشهادة الخبراء العالميين المتخصصين.