شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية، بديوان عام الوزارة. تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الدولتين، في إطار اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين.

كما تناول الجانبان تعظيم دور التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتبادل الاستفادة من التجربة المصرية والأردنية في مجال التقاضي الإلكتروني، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئى، وخدمة إصدار الشهادات عن بعد في القضايا المدنية، وسبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بما يحقق المصلحة العليا للبلدين الشقيقين.