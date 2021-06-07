شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يستقبل وفدا فلسطينيا ويؤكد على الدور المصرى الداعم للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا فلسطينيًّا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرافقه الدكتور علي النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، والشيخ حاتم البكري رئيس محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي الفلسطيني، والدكتور خالد بارود مستشار قاضي القضاة.

واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما وصلت إليه بعد وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، كان آخرها وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والسعي من أجل لم الشمل ووحدة الفصائل الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وما سبقها من دعم على كافة المستويات للإخوة في فلسطين المحتلة.