شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل": تطبيق المنظومة بالأقصر يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن هناك خطة طموحة وكبيرة لتطبيق المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى في بداية العام المالى الجديد، مبينا: "التشغيل التجريبي بدأ بالفعل في الأقصر وسنبدأ التشغيل الفعلى في شهر يوليو ثم يليها محافظة الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان".

أضاف صادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تسير بخطى سريعة وفقا لتوجيهات الرئيس بضغط الجدول الخاص بتطبيق المنظومة في خلال 10 سنوات، لذلك يتم العمل على 5 محاور متوازنة لتطبيق المنظومة في أسرع وقت في كل محافظات الجمهورية، متابعا: "من ضمن المحاور هو محور الاستدامة المالية وهو الأساس لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري مستقبلا، ونحن بعد عام ونصف على المنظومة الجديدة نطمئن من ناحية الوضع المالى ليتم استكمالها".

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن وزارة الصحة تقوم بتدريب الأطقم الطبية التي تعمل في منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل مستمر، لضمان تطبيق أحدث تكنولوجيا وعلم يضمن استدامة الخدمة للمواطن مستقبلا، مردفا: "هناك أكثر من 113 منشأة صحية تم تسجيلهم في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفى بورسعيد منهم 32 وحدة رعاية أولية و8 مستشفيات، وفى الأقصر تم تسجيل مستشفيين وأكثر من 25 وحدة رعاية أولية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بدءً من يوليو المقبل، وفى الإسماعيلية يتم تجهيز 3 مستشفيات وأكثر من 15 وحدة".

وأشار إلى أنه يتم التعاقد مع مستشفيات بالقطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحى الشامل، متابعا: "تطبيق المنظومة في الإسماعيلية بعد تطبيقها في الأقصر بشهرين أو ثلاثة، ثم تطبيقها تباعا في محافظة جديدة كل شهرين أو ثلاثة أشهر".