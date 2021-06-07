شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن توفير فرص عمل بالممشي السياحي بالمريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة بصدد إنشاء مشروع إقامة أماكن ترفيهية ومطاعم ومحال وأكشاك حضارية بالبر الشرقي لممشي المريوطية، بما يتيح فرص عمل للشباب.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لدعم الممشي، مشدداً على وضع أعمدة إنارة ديكورية وتزيين الطريق بالأشجار والساحات الخضراء والتندات وإجراء تنسيق عام للموقع ليكون إضافه جديدة للمنطقة تحقق عائد استثماري للمحافظة.

كان المحافظ قد تفقد نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقطاع المريوطية ومتابعة استكمال الممشى السياحي بالقطاع وإنشاء الكوبري الطائر.