شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرنامج الرئاسى للتأهيل يتفقد غرفة العزل و تغيير الملابس بإستاد الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ستاد الإسكندرية الرئاسى، اليوم الاثنين وكان في استقبالهم واصحابهم خلال الجولة الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام الاستاد.

وضم الوفد الرئاسي، كريمة هلال مكتب مساعد وزيرة الصحة والسكان، ورشا الشرقاوي مدير صندوق دعم الدواء بمحافظة البحيرة، وماريان نبيل مهندس بمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومروة محي أستاذ بقسم الإعلام بكلية الإعلام جامعة حلوان، وهشام عادل مهندس بترول، وكان برفقتهم من ديوان عام محافظة الإسكندرية، إيمان الخولي مكتب معاون المحافظ، وأحمد مبروك مكتب سكرتير عام المحافظة.

وفور وصولهم استقبلهم مدير الاستاد واصطحبهم في جولة تفقدية لمرافق الاستاد شملت الغرفة المخصصة لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، والامكانيات والاجراءات الاحترازية والوقائية التي وفرتها محافظة الاسكندرية ادارة الاستاد للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس، كما تفقدوا غرف تغيير الملابس للاعبي الفرق عقب تطويرها إبان بطولة كأس الامم الافريقية التي استضافتها مصر 2019 والمركز الإعلامي ومركز التدريب.

وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما شاهدوه خلال زيارتهم للمقصورة الملكية الملحقة بالاستاد وشاهد الوفد فيلم تسجيلى وثائقى عن تاريخ نشأة الاستاد وفكرة بناؤه .

وفى نهاية الزيارة قدم الوفد الشكر للقائمين على الاستاد لما لمسوه من الحرص الشديد على الحفاظ على قيمة الاستاد التاريخية والتراثية ممزوجا بالتطوير والتحديث ليواكب كل ما هو جديد في عالم الرياضة .

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)

وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين يتفقد غرفة العزل و تغيير ملابس اللاعبين بستاد الاسكندرية الرياضى (صور)