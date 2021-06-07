شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن ادراج مشروعات متعثره بمطوبس ضمن مبادرة «حياه كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء، ومنها إدراج ثلاث مشروعات صرف صحي متعثرة بنسب تنفيذ 60% تقريبا بقرى «برج مغيزل، أبوخشبة ،الجزيرة الخضراء، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات حياه كريمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،كما تم تسليم موقع محطة صرف صحي خان الجنى إلى الشركة المنفذة ومن المنتظر بدء الأعمال الأسبوع الحالي ،وتم تخصيص محطة رافع صرف صحي «عرب المحضر»، وجاري تسليم الموقع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما تم تسليم موقعين رافع صرف صحي بمعدية رشيد والهرده، للشركات المنفذة وتم البدء في التشوين وبدء الأعمال، كما تم تخصيص محطة معالجة زغلول بمساحة 20 فدان و17 قيراط بالإضافة إلى توسعات مشروعات ضمن حياه كريمة.