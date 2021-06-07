شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تصدر بياناً بشأن طلاب التعليم الفني المفصولين والمحرومين من دخول الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، بقيادة الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول الوزارة، بيانا رسميا الاثنين، بشأن طلاب التعليم الفني المفصولين والمحرومين من دخول الامتحان بسبب عدم تحقيق نسبة الحضور المقررة قانونًـا.

وذكر البيان، أنه في ضوء ما ورد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن موافقة الدكتور الوزير بشأن طلاب التعليم الفني المفصولين والمحرومين من دخول الامتحان بسبب عدم تحقيق نسبة الحضور المقررة قانونا، يتم السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85 % من أيام الدراسة أو 75 % من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري رقم ( 562 ) بتاريخ 9 / 12 / 2014.

وتابع البيان: «يستثنى الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب» .

بدوره أصدر الدكتور محمد سعد مدير المديرية تعليماته لمدير عام التعليم الفني بتنفيذ ما ورد بالفاكس الوارد من الوزارة.