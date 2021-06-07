شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا ونقيب الزراعيين يبحثان خطة تسويق الحاصلات الزراعية بقرى مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، ومدير مكتب «أكساد» في القاهرة بحضور المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، الاثنين، موقف الزراعات التعاقدية الموسمية في المحافظة، مثل فول الصويا وعباد الشمس والسمسم، موضحا أنه يجري زراعة 50 ألف فدان منها هذا العام من المحصولين بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي.

وقال محافظ المنيا، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن قطاع الزراعة في المحافظة، يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم إنشاء مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا وهو عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واضاف «القاضي» أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أنه تم زراعة 4500 فدان بنجر، ضمن مشروع 20 ألف فدان كمرحلة أولى، بالإضافة إلى زراعة 600 فدان قمح.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إنه تم خلال اللقاء مناقشة خطة تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتأهيلهم ورفع قدراتهم لتسويق الحاصلات الزراعية البستانية، وعمل روابط تسويقية لتحقيق أقصى ربحية عند بيع المنتجات، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية لوزارة الزراعة والتموين ومنظمة المجتمع المدني وأن رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية أولوية الاهتمام للرئيس السيسي.

وأضاف «خليفة» أنه تم استعراض أنشطة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في محافظة المنيا وخاصة في مجال رفع القدرات الفنية للمزارعين والفنيين والمهندسين الزراعيين لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، لضمان زيادة الصادرات الزراعية من المحافظة والاستفادة من الميزة النسبية لها في مجال انتاج المحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية.

وأشاد مدير مكتب اكساد بالقاهرة بدور محافظة المنيا في تنفيذ برامج لرشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءة الموارد المائية والارضية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل يعد أحد مشروعات وزارة الري المتميزة والتي تتم في مختلف المحافظات النخلة على النيل وخاصة ممشى أهل مصر في المنيا.