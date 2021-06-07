شكرا لقرائتكم خبر عن «ده اللى انكتب مفروط يا عنقود العنب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العنب من الفواكه المحببة للنفوس لمذاقها الممتع وألوانها الجاذبة، ويتواجد العنب بعدة أصناف وألوان، فنجد العنب الأحمر بدرجاته والعنب الأخضر والعنب البنفسجى والوردى والأسود، حيث تشتاق النفوس لها ويترقب الناس موسمها، فكلما ظهرت فى الأسواق تهافت عليها المحبون.

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق

فهو ضيف الصيف المتألق بعناقيده الأخاذة التى تأخذ الأعين بمجرد أن تقع عليها.

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق

وهو إحدى الفواكه المشهورة من قديم الزمان، وخاصة فى المنطقة العربية، ولطالما اشتهر باستخدامه فى صناعة النبيذ لدى الرومان والإغريق والمصريين القدماء، وينتشر فى معظم أنحاء العالم.

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق

كما يتم استخدامه فى صناعة المربى والدبس والعصائر المختلفة، وعند تجفيفه نحصل على الزبيب، وقد تجد أنواعا من العنب الخالية من البذور وبعضها مع البذور، والعنب عمومًا هو مصدر مثالى للعديد من المغذيات ومضادات الأكسدة.

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق

كاميرا «المصرى اليوم» رصدت مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق.

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق

مراحل جنى العنب وتغليفه استعدادًا للطرح فى الأسواق