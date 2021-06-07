شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 4 غرف عزل للطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا بـ «صيدلة طنطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن امتحانات نهاية العام الدراسي مستمرة للأسبوع الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

وأكد رئيس جامعة طنطا تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على العملية الامتحانية، بارتداء الكمامة، والتشديد تطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان.

في هذا السياق، أشارت الدكتورة نهلة العشماوى، عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، إلى أنه تم تخصيص 4 غرف مجهزة على أعلى مستوى لعزل الطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثانى، على أن يتولى مهمة المتابعة للجان فريق طبي متخصص من المستشفيات الجامعية.

وأضافت أنه تم تخصيص غرفتين للحالات المرضية الخاصة، فضلًا عن عيادة طبية مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم الخدمات العلاجية لجميع الطلاب.