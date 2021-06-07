شكرا لقرائتكم خبر عن توليد الكهرباء يتطلب تخزين 15 مليار م3 مياه.. بيان عاجل من «الري» بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الموارد المائية والري، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب الفتحات بسد النهضة الإثيوبي، موضحة أن أقصى منسوب للمياه بالسد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد ٥٠٠ متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ مترا وأقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ مترا).

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، إنه توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة، كما توجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب (٥٤٢) مترا، مشيرة إلى أن السد يتضمن فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب (٥٤٢) مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٦٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو ٤ مليارات متر مكعب.

وأوضحت أن السد الإثيوبي يتضمن (١١) فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب (٥٧٨) مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٩٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو ١٥ مليارا، وهذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (١٠٣) إلى (٦٧) مترا، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.