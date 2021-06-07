شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الفصائل.. جولة جديدة من اجتماعات المصالحة الفلسطينية بالقاهرة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الفصائل الفلسطينية بالدعوات التي تلقتها من القيادة السياسية المصرية للمشاركة في اجتماعات الفصائل الفلسطينية، التي تبدأ بالقاهرة السبت المقبل وتستمر ليومين لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني.

ويأتي ملف إعادة إعمار غزة على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها على طاولة الاجتماعات للتوصل إلى رؤية موحدة وخارطة طريق يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الاجتماعات ستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سواءً المتعلقة بالحرب على غزة أو اعتداء سلطات الاحتلال على المواطنين في حي الشيخ جراح، كما سيناقش ملف التوغل الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قال خضر حبيب، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، إن جلسات الحوار الفلسطيني بالرعاية المصرية تهدف إلى الخروج باستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي بحركة حماس: «نثمن الدور المصري المسؤول والداعم للقضية الفلسطينية.. مصر حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما ساهمت في لجم العدوان الإسرائيلي».

وأشاد رضوان بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا تقدير الشعب الفلسطيني أجمع بهذا الدور المهم والمؤثر.