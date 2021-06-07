شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بترقية 183 دبلوماسيًا بوزارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أن قرارا جمهوريا صدر بترقية ١٨٣ دبلوماسيا من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

وشمل القرار ترقية ١٢ سفيرا إلى درجة سفير ممتاز، علي رأسهم السفير أحمد ايهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوربي للأمم المتحدة بجنيف، والسفراء عمرو عباس وخالد فتحي يوسف وعمرو رمضان وخالد عمارة ورضا حبيب وياسر مصطفى وأمل سلامة والسفير محمد عبدالستار والسفير عادل الألفي.

كما شمل القرار ترقية ٢٥ دبلوماسيا إلى درجة سفير، وترقية ٣٨ دبلوماسيا إلى درجة وزير مفوض، وترقية ٣٥ دبلوماسيا إلى درجة مستشار، وترقية ٣٠ دبلوماسيا إلى درجة سكرتير أول، و٣٠ دبلوماسيا إلى درجة سكرتير ثان، و١٣ دبلوماسيا إلى درجة سكرتير ثالث.

أسماء الدبلوماسيين الصادر قرار بترقيتهم

أسماء الدبلوماسيين الصادر قرار بترقيتهم

أسماء الدبلوماسيين الصادر قرار بترقيتهم