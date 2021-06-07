شكرا لقرائتكم خبر عن خنقها ولفَّ جثتها بملاءة ووضعها داخل «كنبة».. إحالة قاتل والدته بالإسكندرية إلى المفتي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، الإثنين، بإحالة أوراق ستورجي موبليا إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل والدته.

كان المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الاول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، قد أحال «أشرف. ع»، 33 سنة، المتهم بقتل والدته، إلى مكمة الجنايات لمحاكمته بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.

ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها النيابة، اعترف المتهم بأنه أقدم على قتل والدته بسبب سابقة حدوث مشادة بينهما، لكثرة حثها له على ضرورة العمل بدلا من أن تنفق هي عليه وعلى أبنائه المقيمين برفقة طليقته، ما أثار حفيظته فخنقها، ولدى محاولتها الاستغاثة وضع كيسًا بلاستيكيًا حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم وضع الرباط حول الوجه والرقبة، ولف جثتها بملاءة ووضعها داخل «الكنبة».

وأضاف المتهم أنه في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب، وتم ضبطه، وتولت النيابة التحقيق.

طالبته بالبحث عن عمل.. إحالة المتهم بقتل والدته فى الاسكندرية الى فضيلة المفتى

طالبته بالبحث عن عمل.. إحالة المتهم بقتل والدته فى الاسكندرية الى فضيلة المفتى

طالبته بالبحث عن عمل.. إحالة المتهم بقتل والدته فى الاسكندرية الى فضيلة المفتى